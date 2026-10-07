Lucknow News: एयर मार्शल आशुतोष के वायुसेना प्रमुख बनने के एलान से लखनऊ गर्वित

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आशुतोष दीक्षित के पिता पीसी दीक्षित डीएवी डिग्री कॉलेज में शिक्षक रहे हैं। कॉलेज के प्रबंधक आनंद मोहन तिवारी ने कहा कि आशुतोष दीक्षित की नियुक्ति पूरे डीएवी परिवार और लखनऊ के लिए गौरव का क्षण है। कॉलेज से जुड़े शिक्षक के बेटे का देश की वायुसेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचना शिक्षण संस्थान के लिए भी प्रेरणादायक उपलब्धि है।उन्होंने कहा कि आशुतोष दीक्षित की सफलता लखनऊ के शैक्षणिक संस्थानों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह उपलब्धि पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है।