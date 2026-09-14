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Lucknow News: उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 रेलकर्मियों का हुआ अलंकरण

Mon, 14 Sep 2026 06:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:22 PM IST
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उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 रेलकर्मियों का हुआ अलंकरण

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उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का मामला
लखनऊ। उत्कृष्ट सेफ्टी कार्यों के लिए 12 रेलकर्मी सोमवार को हजरतगंज स्थित उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम कार्यालय में सम्मानित किए गए। डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने कर्मचारियों को प्रशस्तिपत्र प्रदान किए।

सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने 12 कर्मचारियों को अगस्त के लिए उत्कृष्ट संरक्षा कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए। उन्होंने अपनी सजगता से बड़ी रेल दुर्घटनाओं को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान धुआं, चिंगारी, हैंगिंग पार्ट और ब्रेक बाइंडिंग जैसी संभावित खामियों एवं ट्रैक में गिट्टियों के धंसने के खतरों को पहचानकर हादसे को टाला। इससे गाड़ियों को सुरक्षित रुकवाया जा सका। उनकी सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा से कई बड़ी रेल दुर्घटनाएं टल गईं। सम्मानित होने वालों में स्टेशन अधीक्षक, पॉइंट्समैन, वरिष्ठ खंड अभियंता, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर शामिल हैं। इनमें मुकेश कुमार ठाकुर, आकाश सरोज, गजाली रहमान, विनोद कुमार यादव, अरुण कुमार वर्मा, सर्वजीत कुमार सिंह, ललित कुमार, इंद्राज यादव, दीपक विश्वकर्मा, सुजीत कुमार, मनीष कुमार सोनकर और राहुल कुमार शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने समय रहते खतरों को पहचानकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनकी तत्परता ने संभावित बड़े हादसों को टालने में मदद की।
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उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 रेलकर्मियों का हुआ अलंकरण

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