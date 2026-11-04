फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News

Lucknow News: मलिहाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बीआरसी, 13 तक आवेदन

Wed, 04 Nov 2026 01:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:18 PM IST
विज्ञापन
Lucknow News
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

लखनऊ। मलिहाबाद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए स्थानीय उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पैक्स, सहकारी समितियों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक आवेदक 13 नवंबर तक कृषि भवन स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत मलिहाबाद विकासखंड में 10 क्लस्टर संचालित हैं। बीआरसी का मुख्य काम इन क्लस्टरों से जुड़े किसानों को प्राकृतिक जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करके उपलब्ध कराना होगा। इसमें जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र शामिल हैं। इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती की विधि और जैविक आदानों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed