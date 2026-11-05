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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Cylinder supply disrupted at all Indane Gas agencies in Lucknow as well as in Barabanki.

Lucknow News: लखनऊ की सभी इंडेन गैस एजेंसियों व बाराबंकी में भी सिलिंडरों की आपूर्ति बाधित

Thu, 05 Nov 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:57 AM IST
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Cylinder supply disrupted at all Indane Gas agencies in Lucknow as well as in Barabanki.
अमौसी बॉटलिंग प्लांट में खड़े ट्रक।
सरोजनीनगर। अमौसी स्थित इंडियन ऑयल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में बुधवार को दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी रही। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम कर दिया और सिलिंडर नहीं उठाए। इसके चलते लखनऊ की सभी 80 इंडेन गैस एजेंसियों सहित बाराबंकी की कुछ एजेंसियों पर भी सिलिंडरों की आपूर्ति बाधित रही।
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लगातार दो दिनों से उठान बंद होने के कारण शहर में एलपीजी सिलिंडरों की किल्लत बढ़ने लगी है। ट्रांसपोर्टर अतुल यादव और योगेश सिंह ने बताया कि कंपनी ने लखनऊ सहित बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर की कुल 192 गैस एजेंसियों तक सिलिंडर पहुंचाने का काम देने का वादा किया था, मगर लखनऊ की सिर्फ 80 एजेंसियों तक ही आपूर्ति का काम सीमित कर दिया गया।

अमौसी बॉटलिंग प्लांट में खड़े ट्रक।

अमौसी बॉटलिंग प्लांट में खड़े ट्रक।

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