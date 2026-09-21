Lucknow News: पटना नगर निगम दल ने किया शहर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन

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माई सिटी रिपोर्टर



लखनऊ। पटना नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों के एक दल ने सोमवार को शहर का भ्रमण सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।



दल ने घर-घर कूड़ा संग्रहण, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गीले-सूखे कचरे का पृथक्करण जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कचरे के परिवहन, स्थानांतरण केंद्र और प्रसंस्करण स्थलों को भी देखा। मैन्युअल और यांत्रिक सड़क सफाई से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी गौर किया गया। टीम ने 1090 चौराहे स्थित स्थानांतरण केंद्र का निरीक्षण किया। यहां कचरे के संग्रहण और परिवहन को व्यवस्थित करने की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने स्थानांतरण केंद्र की कार्यप्रणाली और स्वच्छता व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। दल में चौदह पार्षद और एक अपर नगर आयुक्त शामिल थे। टीम ने चार्जिंग केंद्र का भी देखा। सदस्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्यों की जानकारी प्राप्त की।स्मार्ट सिटी कार्यालय भी टीम गई और यहां पर संचालित एकीकृत कंट्रोल रूम को भी देखा।









पटना नगर निगम दल ने किया शहर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन