फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow Metro completes nine years; passengers and employees felicitated.

Lucknow News: लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए नौ साल, यात्री व कर्मचारी सम्मानित

Sun, 06 Sep 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Lucknow Metro completes nine years; passengers and employees felicitated.
लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।
लखनऊ। लखनऊ मेट्रो के नौ वर्ष पूरे होने पर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को एमडी मेडल से सम्मानित किया। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार को मनाए गए नौवें मेट्रो दिवस पर मेट्रो की 15 करोड़वीं यात्री हिमांशी कश्यप भी सम्मानित हुईं। स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोहा। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित फोटो वॉक में खींची गई तस्वीरों की प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान क्यूरेटर भूपेंद्र अस्थाना भी मौजूद रहे।
विज्ञापन


ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर समय पर पूरा कराना लक्ष्य

एमडी सुशील कुमार ने बताया कि यूपीएमआरसी ने प्रति यात्री किराया राजस्व में 30 प्रतिशत, प्रति किलोमीटर आय में 29 प्रतिशत और गैर-किराया राजस्व प्रति किलोमीटर में 95 प्रतिशत अधिक प्रदर्शन दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का निर्माण समय से पहले पूरा किया गया है और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।
विज्ञापन


इन्हें मिला एमडी मेडल
विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। प्रोजेक्ट के अमित कुमार सैनी, आनंद कुमार झा और मेहफूज अंसारी, ऑपरेशन व रोलिंग स्टॉक में नयनी सिंह, कामिनी सिंह और सुमित कुमार, मेंटेनेंस में कृष्ण कांत पोखरियाल, रिजवान खान और रेनू चौरसिया को पदक मिला। सपोर्टिंग स्टाफ में नवीन यादव, पूर्णा मजूमदार, निहाल पाठक और अश्वनी पांडेय सम्मानित हुए। आगरा के ताजमहल मेट्रो स्टेशन को बेस्ट केप्ट मेट्रो स्टेशन अवॉर्ड मिला। सबसे अधिक गो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्रियों में अनामिका मिश्रा को पहला, मोहम्मद मोइन-उल-हक को दूसरा और एलपी मौर्य को तीसरा स्थान मिला।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

लखनऊ मेट्रो ने मनाई सालगिरह।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed