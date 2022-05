{"_id":"628dc34f011a1a07006632c9","slug":"lucknow-governance-committee-formed-for-transfers-in-the-directorate-of-audit","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ : लेखा परीक्षा निदेशालय में तबादलों के लिए बनी शासन की कमेटी, गड़बड़ियों के बाद लिया गया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 25 May 2022 11:24 AM IST