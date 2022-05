{"_id":"627df67f4f5910774f23d92b","slug":"lucknow-formal-meeting-of-chief-minister-yogi-adityanath-with-caretaker-dgp-devendra-singh-chouhan","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ : कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की औपचारिक मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 13 May 2022 11:53 AM IST