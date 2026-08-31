फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Class 10 student drowns in Indira Canal while out with friends.

लखनऊ: दोस्तों संग घूमने गए दसवीं के छात्र की इंदिरा नहर में डूबने से मौत, तीन दिन बाद नहर में उतराता मिला शव

Mon, 31 Aug 2026 03:23 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 31 Aug 2026 03:23 PM IST
सार

मोहित शनिवार को करीब 11 बजे वह अपने दोस्तों के साथ ई-रिक्शा से इंदिरा नहर स्थित इंदिरा डैम घूमने गया था। इसी दौरान वह नहाने के लिए शारदा सहायक पोषक नहर में कूद गया। पानी में जाने के बाद वह बाहर नहीं आया।

विज्ञापन
Lucknow: Class 10 student drowns in Indira Canal while out with friends.
मृतक मोहित। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सतरिख रोड स्थित ग्राम नंदपुर निवासी मोहित कश्यप (20) की शनिवार शाम इंदिरा डैम स्थित शारदा सहायक पोषक नहर में डूबने से मौत हो गई। तीन दिन तक तलाश के बाद सोमवार सुबह नगराम क्षेत्र के इस्माइलनगर गांव के पास नहर में उसका शव उतराता मिला। शव की पहचान कपड़ों से होने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


मृतक के नाना रामलगन ने बताया कि मोहित दसवीं कक्षा का छात्र था। शनिवार को करीब 11 बजे वह अपने दोस्तों के साथ ई-रिक्शा से इंदिरा नहर स्थित इंदिरा डैम घूमने गया था। इसी दौरान वह नहाने के लिए शारदा सहायक पोषक नहर में कूद गया। पानी में जाने के बाद वह बाहर नहीं आया।
विज्ञापन


घटना की सूचना बीबीडी पुलिस को दी गई। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाकर युवक की तलाश कराई, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजन लगातार नहर के आसपास उसकी तलाश कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोमवार सुबह करीब चार बजे मोहित के पिता लक्ष्मी प्रसाद परिजनों के साथ नहर किनारे उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान नगराम क्षेत्र के इस्माइलनगर गांव के पास नहर में एक युवक का शव उतराता दिखाई दिया। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान मोहित के रूप में की और उसे नहर से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची नगराम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।


परिजनों के मुताबिक लक्ष्मी प्रसाद अचार बेचने का काम करते हैं। मोहित चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उससे बड़ी उसकी बहन मोहिनी है, जबकि रोहित और मयंक उसके छोटे भाई हैं। मोहित की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed