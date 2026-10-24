लखनऊ: CCTV फुटेज से सामने आया श्रद्धा का एक और झूठ, देर रात घर से निकल सुबह लौटती थीं बहनें

शिवा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा का एक और झूठ उजागर हुआ है। श्रद्धा ने फरारी के दौरान एक वीडियो बाइट जारी किया था। वीडियो में श्रद्धा ने बयान दिया था कि शिवा को उसकी बहन रश्मि नहीं जानती थी। हालांकि, शनिवार को एक फुटेज सामने आया, जिसमें श्रद्धा, शिवा और रश्मि साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज चार अगस्त का बताया जा रहा है। अब पुलिस फुटेज को विवेचना में शामिल करेगी।

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श्रद्धा ने वीडियो में कहा था कि रश्मि और शिवा की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। घटना वाले दिन रश्मि उससे मिलने आई थी। तब शिवा भी फ्लैट पर मौजूद था। इसी दौरान शिवा ने छलांग लगा दी थी। श्रद्धा ने रश्मि को बचाने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धा का झूठ उजागर हो गया है। उधर, पहले तल पर रहने वाले अजय राय ने श्रद्धा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय का कहना है कि श्रद्धा अक्सर रात में 11 बजे के बाद फ्लैट से निकलती थी। वह पूरी रात बाहर रहती थी और सुबह वापस आती थी। श्रद्धा का एक और फुटेज सामने आया है कि जिसमें वह तड़के चार बजे सीढि़यों से चौथे तल पर जाते दिखाई दे रही है। अजय राय का आरोप है कि श्रद्धा अक्सर झगड़ा करती थी। अजय ने पहले तल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इसको लेकर भी श्रद्धा ने विवाद किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके फ्लैट में आने वाले लोगों के बारे में किसी को पता चले। श्रद्धा ने अजय राय से अभद्रता भी की थी। विज्ञापन



श्रद्धा ने वीडियो में कहा था कि रश्मि और शिवा की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। घटना वाले दिन रश्मि उससे मिलने आई थी। तब शिवा भी फ्लैट पर मौजूद था। इसी दौरान शिवा ने छलांग लगा दी थी। श्रद्धा ने रश्मि को बचाने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धा का झूठ उजागर हो गया है। उधर, पहले तल पर रहने वाले अजय राय ने श्रद्धा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय का कहना है कि श्रद्धा अक्सर रात में 11 बजे के बाद फ्लैट से निकलती थी। वह पूरी रात बाहर रहती थी और सुबह वापस आती थी। श्रद्धा का एक और फुटेज सामने आया है कि जिसमें वह तड़के चार बजे सीढि़यों से चौथे तल पर जाते दिखाई दे रही है। अजय राय का आरोप है कि श्रद्धा अक्सर झगड़ा करती थी। अजय ने पहले तल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इसको लेकर भी श्रद्धा ने विवाद किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके फ्लैट में आने वाले लोगों के बारे में किसी को पता चले। श्रद्धा ने अजय राय से अभद्रता भी की थी।

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सीसीटीवी कैमरे में गिरते नहीं दिखा शिवा अजय राय ने बताया कि सीसीटीवी में शिवा गिरते नहीं दिखे हैं। शिव उस ओर गिरे मिले थे, जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। ऐसे में शिवा को फेंका गया था या वह कूदे थे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आरोप है कि श्रद्धा को कैमरे की लोकेशन पता थी। पुलिस अब पड़ोसियों के बयान भी विवेचना में शामिल करेगी। अब तक सात लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।



अजय राय ने बताया कि श्रद्धा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती थी। हालांकि, घटना वाले दिन वह लिफ्ट से नीचे गई थी ताकि कैमरे में कैद न हो सके। उल्लेखनीय है कि रहस्यमय हालात में चौथे तल से गिरने से चिकन कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। इस मामले में शिवा की मां रंजना ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।



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