लखनऊ: शराब पार्टी में झगड़े के बाद एएनएस और साथी पर हमला कर घाघरा नदी में फेंका, तीन संदिग्ध हिरासत में

- वारदात के खुलासे के लिए छह टीमें गठित की गई। पुलिस ने इटौंजा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध कैद मिला। बगल सीट पर भी एक शख्स बैठा था। पुलिस लुधौली गांव गई और लोगों से पूछताछ की।



- संदेह के आधार पर तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो बदमाशों ने वारदात कबूल कर ली। तीनों के बताए स्थान पर सचिन व पवन की तलाश की जा रही है। पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।



राजस्थान के मूल निवासी हैं पवन: पवन गर्ग मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। केशव नगर में उनका तीन मंजिला मकान है। प्रथम तल पर उनके रिश्तेदार संजय कुमार गर्ग रहते हैं। 28 सितंबर को पवन ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो आर्थोपेडिक विभाग से संजय को फोन किया गया। संजय ने पवन की जानकारी नहीं मिलने पर उनके माता-पिता को सूचना दी और पुलिस से शिकायत की। वर्ष 2011 में पवन की केजीएमयू में नौकरी लगी थी। एक साल बाद उन्होंने शादी कर ली। पत्नी चंदता से उनका विवाद चल रहा है, जो अलग रहती है।