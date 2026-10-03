Lucknow News: एलडीए में 15 को लगेगा लोन मेला, आवंटियों को भागदौड़ से मिलेगी राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एलडीए ने विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों का आवंटन किया है। इनमें से कई आवंटी सही जानकारी के अभाव व बैंक से लोन न मिलने के कारण संपत्ति का पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ तो पड़ता ही है, देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।एलडीए के लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए आवंटियों को मौके पर ही लोन के लिए एनओसी भी देगा। आवंटियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय व जाति प्रमाणपत्र साथ लाने होंगे।कोटएक दिन, एक स्थान, लोन संबधी पूर्ण समाधान के उद्देश्य से यह मेला लगवाया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के आवंटियों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और वे पूरा भुगतान कर अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे।- प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीए