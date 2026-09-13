Lucknow News: वाहन की टक्कर से पलटा लोडर, हेल्पर की मौत

विज्ञापन



कानपुर के चकेरी हरजेंद्रनगर निवासी जीशान लोडर पर हेल्पर थे। वह चालक कृष्ण कुमार के साथ बाराबंकी में मवेशियों का चारा उतारकर लौट रहे थे। सुबह करीब सात बजे किसान पथ पर पीछे से आए वाहन ने लोडर में टक्कर मार दी। इससे लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया और जीशान केबिन में फंस गए। राहगीरों ने उन्हें निकाला। गंभीर हालत में उन्हें पीजीआई ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घायल कृष्ण कुमार का इलाज चल रहा है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

विज्ञापन

लखनऊ। पीजीआई क्षेत्र में किसान पथ पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से लोडर पलट गया। हादसे में हेल्पर जीशान मोहम्मद (22) की दबकर मौत हो गई, जबकि चालक कृष्ण कुमार घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर भाग निकला।