Lucknow News: चार माह से टूटे खंभे पर दौड़ रहा करंट

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तेलीबाग। उतरेटिया उपकेंद्र के तहत साउथ सिटी डी ब्लॉक में न्यू पब्लिक स्कूल के पीछे चार माह से टूटे खंभे के जरिये बिजली आपूर्ति की रही है। आंधी में खंभा टूटकर लटक गया था। तेज हवा के झोंके से खंभा हिलने लगता है। बिजली निगम के इंजीनियरों ने सीमेंट का खंभा लगा दिया पर उस पर तारों को अब तक शिफ्ट नहीं किया। इस लापरवाही के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।