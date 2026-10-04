Lucknow News: खगोलीय पिंडों की तस्वीरें लेने की तकनीक सीखी

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लखनऊ। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज (केकेवी) में आयोजित नौ दिवसीय बेसिक एस्ट्रोफोटोग्राफी वर्कशॉप का शनिवार को समापन हुआ। 25 सितंबर से तीन अक्तूबर तक चली कार्यशाला में मेधावी विद्यार्थियों ने खगोलीय पिंडों की तस्वीरें लेने की तकनीक सीखी। उन्हें कैमरा, जरूरी उपकरण, आकाशीय पिंडों के चयन और तस्वीरों को बेहतर बनाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सौरभ कुमार, एस्ट्रोफोटोग्राफर उत्कर्ष मिश्रा, हुजैफा शकील, अनुराग अवस्थी और दीपशिखा ने दिया। कॉलेज की ओर से डॉ. शिवानी ने समन्वय किया।