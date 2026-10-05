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Lucknow News: बगिया कहानी की का लोकार्पण, साहित्यकार सम्मानित

Mon, 05 Oct 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:53 AM IST
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Launch of the story Bagiya, litterateur honored
लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में रविवार को बाल कहानी संग्रह बगिया कहानी की का लोकार्पण हुआ। साहित्य आराधन की ओर से आयोजित समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार सूर्य कुमार पांडेय और संजीव जायसवाल ‘संजय’ ने डॉ. अमिता दुबे व अलका प्रमोद के संपादित कहानी संग्रह का लोकार्पण किया। पुस्तक की समीक्षा सौम्या मिश्रा ने प्रस्तुत की।
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समारोह में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. मिथिलेश दीक्षित, महेंद्र भीष्म, डॉ. रश्मि शील, डॉ. करुणा पांडेय, कनक रेखा चौहान, योगींद्र द्विवेदी, डॉ. रामकठिन सिंह, सुशील चंद्र श्रीवास्तव, शारदा लाल, पूर्णिमा वर्मन, सुषमा अग्रवाल, श्याम चंद्र पांडेय, डॉ. कैलाश देवी सिंह और सूर्य कुमार पांडेय को साहित्य आराधन सम्मान से नवाजा गया।
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वहीं, बाल प्रतिभा पुरस्कार से अमित गुप्ता, मीनाक्षी रावत, सौम्या शर्मा, पहल श्रीवास्तव, आद्रिका कुशवाहा, शाम्भवी राय, वान्या सिंह, आकल्प राय और अक्षरा सिंह को सम्मानित किया गया। आराधना संगीत संस्थान के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। डॉ. अंशुमा दुबे ने वाणी वंदना, अलका प्रमोद ने स्वागत और डॉ. अमिता दुबे ने संचालन किया।
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