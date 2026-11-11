Lucknow News: आईएमए छात्र नेटवर्क के सदस्य बने कुंवर दिव्यांश

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लखनऊ। प्रधानमंत्री अवार्ड योजना के पूर्व अवार्डी और नेहरू विहार कॉलोनी निवासी कुंवर दिव्यांश सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क का सदस्य चुना गया है। वह जीएसवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र हैं। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि कुंवर का वर्ष 2019-20 में इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ था। अब आईएमए मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क में सदस्य के रूप में चयनित होकर उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है।