Lucknow News: ओणम उत्सव में दिखी केरल की संस्कृति

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विद्यार्थियों ने पुष्प रंगोली सजाई। चेंडा मेलम, रंगपूजा, मावेली वरवेल्पु, तिरुवातिराकली और गुरु वंदना की प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जांच एजेंसी के पुलिस अधीक्षक एसपी वैभव सक्सेना, विशिष्ट अतिथि जीआरपी महानिदेशक प्रकाश डी., राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी और केरल समाजम के अध्यक्ष जेनसन जेम्स समेत अन्य मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने पुष्प रंगोली सजाई। चेंडा मेलम, रंगपूजा, मावेली वरवेल्पु, तिरुवातिराकली और गुरु वंदना की प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जांच एजेंसी के पुलिस अधीक्षक एसपी वैभव सक्सेना, विशिष्ट अतिथि जीआरपी महानिदेशक प्रकाश डी., राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी और केरल समाजम के अध्यक्ष जेनसन जेम्स समेत अन्य मौजूद रहे।

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लखनऊ। चारबाग स्थित रवींद्रालय में केरल समाजम की प्लेटिनम जुबली और ओणम उत्सव में केरल की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखी। कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन किया गया। कक्षा-10 में 92.67 प्रतिशत अंक पाने वाले मास्टर आरोन मैथ्यूज और कक्षा-12 में 87 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली ऐसलिन रोज को छात्रवृत्ति दी गई। दोनों को प्रमाणपत्र के साथ पांच-पांच हजार रुपये दिए गए।