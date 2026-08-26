Lucknow News: अब अटल बिहारी के नाम से जाना जाएगा कैनेडी बाजार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:18 AM IST
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लखनऊ। छावनी परिषद ने अपने क्षेत्र के पांच पुराने बाजारों के नाम अंग्रेजों से बदलकर भारतीय वीरों के नाम पर रख दिए हैं। इसके आदेश के साथ सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है। यह बदलाव रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर ब्रिटिश युग के नामों की समीक्षा के बाद किया गया।
आरबीआई बाजार का नाम मंगल पांडेय बाजार और कैनेडी बाजार का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी बाजार हो गया है। आरए बाजार एकता बाजार के नाम से जाना जाएगा। बीसी बाजार का नया नाम ऊदा देवी बाजार हो गया है। लाल बाजार को मातादीन वाल्मीकि बाजार के रूप में पहचान मिलेगी।
छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय इतिहास को सम्मान देना है। अब से सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पत्राचार और अभिलेखों में नए नामों का ही इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषदों को ऐसे नामों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इस पहल से स्थानीय पहचान को भारतीय गौरव से जोड़ा जा रहा है।
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आरबीआई बाजार का नाम मंगल पांडेय बाजार और कैनेडी बाजार का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी बाजार हो गया है। आरए बाजार एकता बाजार के नाम से जाना जाएगा। बीसी बाजार का नया नाम ऊदा देवी बाजार हो गया है। लाल बाजार को मातादीन वाल्मीकि बाजार के रूप में पहचान मिलेगी।
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छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय इतिहास को सम्मान देना है। अब से सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पत्राचार और अभिलेखों में नए नामों का ही इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषदों को ऐसे नामों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इस पहल से स्थानीय पहचान को भारतीय गौरव से जोड़ा जा रहा है।
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