Lucknow News: अब अटल बिहारी के नाम से जाना जाएगा कैनेडी बाजार

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आरबीआई बाजार का नाम मंगल पांडेय बाजार और कैनेडी बाजार का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी बाजार हो गया है। आरए बाजार एकता बाजार के नाम से जाना जाएगा। बीसी बाजार का नया नाम ऊदा देवी बाजार हो गया है। लाल बाजार को मातादीन वाल्मीकि बाजार के रूप में पहचान मिलेगी।छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय इतिहास को सम्मान देना है। अब से सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पत्राचार और अभिलेखों में नए नामों का ही इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्रालय ने छावनी परिषदों को ऐसे नामों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इस पहल से स्थानीय पहचान को भारतीय गौरव से जोड़ा जा रहा है।