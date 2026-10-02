Lucknow News: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्चों को किया जागरूक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:00 AM IST
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नगराम। आरएन जायसवाल इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट एकलव्य सरोज ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के उपयोग के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय चतुर्वेदी सहित शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं ने शिरकत की।
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