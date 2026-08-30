Lucknow News: देर शाम तक चला रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:58 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में शनिवार को सुबह से धूप-छांव का खेल शुरू हो गया। दोपहर तक घने बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला देर शाम तक चला। शहर में 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी लखनऊ में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। धूप-छांव के बीच छिटपुट बारिश की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से मध्यांचल के साथ लखनऊ में भी बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।
शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
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मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी लखनऊ में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। धूप-छांव के बीच छिटपुट बारिश की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से मध्यांचल के साथ लखनऊ में भी बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।
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शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
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