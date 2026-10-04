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Lucknow News: स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए इनाया का चयन

Sun, 04 Oct 2026 02:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:35 AM IST
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Inaya selected for swimming championship
लखनऊ। अंडरवाटर फिन स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप 2026 के लिए यूपी की टीम में इनाया का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता के 31 खिलाड़ियों में वह एकमात्र बालिका तैराक हैं। सीएमएस की छात्रा व भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ट्रेनी इनाया ने हाल ही में पुणे में आयोजित 6वीं नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर एप्निया इवेंट में कांस्य पदक जीता था। इनाया के चयन पर यूपी अंडरवाटर स्पोर्ट्स एंड फिनस्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान, सचिव विनय बॉस, कोच शैलेंद्र निंबाकर, संतोष व वंदना ने इनाया को बधाई दी।
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