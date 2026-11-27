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इन्नोरेल मीडिया की ओर से अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आरडीएसओ स्टेडियम में सुबह 10 बजे।







जागरूकता



विज्ञान फाउंडेशन की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम विकास भवन के लोहिया सभागार में सुबह 11 बजे।



विरासत की खोज



कोशला साहित्य फेस्टिवल की ओर से चार दिवसीय विरासत की खोज कार्यक्रम हुसैनाबाद के लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज में सुबह 11 बजे।







खादी महाेत्सव

11 दिवसीय उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव गोमतीनगर के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर 12 बजे।



फैशन वीक



जश्न रियलिटी रनवे की ओर से किड्स फैशन वीक सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेंट्रम होटल में शाम 4 बजे।

वार्षिक समारोह

सेंट फ्रांसिस कॉलेज का वार्षिक समारोह शाहनजफ रोड स्थित विद्यालय परिसर में शाम 4:45 बजे।

दिल्ली पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह यूफोरिया दुबग्गा के आम्रपाली योजना स्थित विद्यालय परिसर में शाम 5 बजे।

पुस्तक लोकार्पण

त्रिसामा आर्ट्स की ओर से सुनि घायल लखन परे हैं पुस्तक का लोकार्पण हजरतगंज के हिंदी संस्थान के निराला सभागार में शाम 5 बजे।



नाटक



गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में रंगदर्शन के तहत दो कहानियों का मंचन शाम 7 बजे।

खेल

एल्डिकाे कप आइटा चैंपियनशिप ला-मार्टीनियर टेनिस फैसिलिटी में सुबह 9 बजे से।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत कर्नाटक बनाम छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।

सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 10 बजे से।

हनुमान कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से।

प्रदर्शनी एवं कॉन्फ्रेंस