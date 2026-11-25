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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोल्फ सिटी कैंपस में विज्ञान मेला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे।जागरूकता रैलीइनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया एवं पहल परिवर्तन केंद्र की ओर से महिला उत्पीड़न रोकथाम संबंधी कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रैली काकोरी की ग्राम पंचायत शिवरी में सुबह 9 बजे।अपराजिताअमर उजाला की ओर से अपराजिता कार्यक्रम विकासनगर सेक्टर-11 में मिनी स्टेडियम के सामने स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सुबह 11 बजे।जनजाति भागीदारी उत्सवयूपी दर्शन पार्क में जनजाति भागीदारी उत्सव का तीसरा दिन सुबह 11 बजे से।पुरस्कार वितरणविश्व धरोहर सप्ताह के मौके पर हुई चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाणपत्र वितरण डालीबाग के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में सुबह 11:30 बजे।पदयात्राकिसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आजाद भारतीय किसान यूनियन की ओर से पदयात्रा गोमतीनगर के 1090 चौराहा से दोपहर 12:30 बजे।प्रतियोगितासंविधान दिवस के अवसर पर पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता बीबीएयू के लॉ विभाग में दोपहर 12:30 बजे।लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन की ओर से व्यंजन प्रतियोगिता महात्मा गांधी मार्ग के कार्यालय परिसर में शाम 4 बजे।स्थापना दिवसलखनऊ विश्वविद्यालय के 106वें स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक संध्या विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में शाम 4 बजे।नाटकफखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की ओर से नाटक रक्स का मंचन गोमतीनगर के संत गाडगे सभागार में शाम 7 बजे।खेलएल्डिकाे कप आइटा चैंपियनशिप ला-मार्टीनियर टेनिस फैसिलिटी में सुबह 9 बजे से।विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत कर्नाटक बनाम छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुख्य ड्रॉ के मुकाबले यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह 10 बजे से।विजय मित्र द्विवेदी मेमोरियल सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता चंद्रभान गुप्त मैदान में दोपहर 1 बजे से।हनुमान कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का दूसरा दिन मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से।