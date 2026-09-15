Lucknow News: नगर में आज

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उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव आलमबाग के सिंगारनगर बरातघर में सुबह 9 बजे।



छत्रपति गणेश उत्सव मंडल की ओर से गणेश उत्सव में भजन संध्या इंदिरानगर के बी ब्लॉक में शाम 7 बजे।



झूलेलाल पार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम 7 बजे।

लखनऊ के महराजा के तहत पेपर मिल काॅलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव रात 8 बजे।



रक्तदान



उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की ओर से रक्तदान शिविर हजरतगंज के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में सुबह 9 बजे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे।



राहत अभियान

इनरव्हील क्लब की ओर से नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवानगी गोमतीनगर के शीरोज रेस्टोरेंट से सुबह 10:15 बजे।



अभियंता दिवस समारोह

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से अभियंता दिवस समारोह रिवर बैंक कालोनी में संस्था के सभागार में शाम 6 बजे।



परिचर्चा एवं काव्य गोष्ठी



शिक्षाविद सीता मिश्रा की जयंती पर सेवा सम्मान एवं लोकरंग कार्यक्रम के तहत परिचर्चा एवं काव्य गोष्ठी हिंदी संस्थान के निराला सभागार में शाम 4 बजे।



नाटक

राधेकृष्णा टीम की ओर से संगीतमय नृत्य नाटक कैसरबाग के कला मंडपम ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे।



कार्यशाला

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से कार्यशाला गोमतीनगर के होटल हयात में रात 8 बजे।



खेल

केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।



मंडलीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।

गणेश उत्सव