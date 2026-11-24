Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:28 AM IST
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प्रकाश पर्व
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से नगर कीर्तन व शोभायात्रा इंदिरानगर के गुरुद्वारा से सुबह 6 बजे।
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर यहियागंज के गुरुद्वारा में कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे।
एतिहासिक गुरुद्वारा श्रीगुरु तेग बहादुर साहिब जी की ओर से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम शाम 6 बजे।
रैली
200 स्कूलों के स्काउट गाइड की रैली लालबाग स्थित बालाकदर रोड क्वींस इंटर कॉलेज से दोपहर 12 बजे।
चित्र प्रदर्शनी
कला स्रोत आर्ट गैलरी में चित्र प्रदर्शनी अलीगंज सेक्टर-बी में आर्ट गैलरी में दोपहर 12 बजे।
वार्षिकोत्सव
कोतवालेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन की ओर से शनिदेव महाराज का 26वां वार्षिकोत्सव चौक स्थित मंदिर परिसर में दोपहर 1 बजे।
स्थापना दिवस
लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में दोपहर 3 बजे।
देव दीपावली
कार्तिक पूर्णिमा व पावन पर्व पर देव दीपावली महोत्सव डालीगंज स्थित गोमती नदी किनारे मनकामेश्वर उपवन घाट पर शाम 5 बजे।
मोतीझील सेवा समिति और अटल पार्क की ओर से देव दीपावली उत्सव ऐशबाग में मालवीयनगर के यमुना झील पार्क व अटल पार्क में शाम 5:30 बजे।
उत्सव
उड़िया समाज की ओर से कार्तिक पूर्णिमा पर बोइतो बंदाना झूलेलाल पार्क स्थित गोमती रिवर बैंक शाम 6 बजे।
खेल
आइटा टेनिस चैंपियनशिप ला-मार्टीनयर कॉलेज के टेनिस फैसिलिटी में सुबह 9 बजे।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यूपी बैंडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे।
पांचवां श्री हनुमान कप का उद्घाटन समारोह गोमतीनगर के शाहिद हॉकी स्टेडियम विजयंत खंड में दोपहर 2 बजे।
तृतीय स्व. विजय मित्र द्विवेदी (चकई दादा) स्मारक सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट चंद्रभान गुप्त खेल मैदान (नेशनल कॉलेज ग्राउंड) में दोपहर 3 बजे।
विज्ञापन
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से नगर कीर्तन व शोभायात्रा इंदिरानगर के गुरुद्वारा से सुबह 6 बजे।
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर यहियागंज के गुरुद्वारा में कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे।
एतिहासिक गुरुद्वारा श्रीगुरु तेग बहादुर साहिब जी की ओर से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम शाम 6 बजे।
रैली
200 स्कूलों के स्काउट गाइड की रैली लालबाग स्थित बालाकदर रोड क्वींस इंटर कॉलेज से दोपहर 12 बजे।
चित्र प्रदर्शनी
कला स्रोत आर्ट गैलरी में चित्र प्रदर्शनी अलीगंज सेक्टर-बी में आर्ट गैलरी में दोपहर 12 बजे।
वार्षिकोत्सव
कोतवालेश्वर महादेव मंदिर प्रशासन की ओर से शनिदेव महाराज का 26वां वार्षिकोत्सव चौक स्थित मंदिर परिसर में दोपहर 1 बजे।
स्थापना दिवस
लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में दोपहर 3 बजे।
देव दीपावली
कार्तिक पूर्णिमा व पावन पर्व पर देव दीपावली महोत्सव डालीगंज स्थित गोमती नदी किनारे मनकामेश्वर उपवन घाट पर शाम 5 बजे।
मोतीझील सेवा समिति और अटल पार्क की ओर से देव दीपावली उत्सव ऐशबाग में मालवीयनगर के यमुना झील पार्क व अटल पार्क में शाम 5:30 बजे।
उत्सव
उड़िया समाज की ओर से कार्तिक पूर्णिमा पर बोइतो बंदाना झूलेलाल पार्क स्थित गोमती रिवर बैंक शाम 6 बजे।
खेल
आइटा टेनिस चैंपियनशिप ला-मार्टीनयर कॉलेज के टेनिस फैसिलिटी में सुबह 9 बजे।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यूपी बैंडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे।
पांचवां श्री हनुमान कप का उद्घाटन समारोह गोमतीनगर के शाहिद हॉकी स्टेडियम विजयंत खंड में दोपहर 2 बजे।
तृतीय स्व. विजय मित्र द्विवेदी (चकई दादा) स्मारक सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट चंद्रभान गुप्त खेल मैदान (नेशनल कॉलेज ग्राउंड) में दोपहर 3 बजे।