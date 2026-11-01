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Lucknow News: सिटी में आज

Sun, 01 Nov 2026 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:11 AM IST
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In the city today
लखनऊ रन
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सेंट्रम लखनऊ की ओर से लखनऊ रन-2026 का आयोजन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से सुबह 5:45 बजे से।
सेमिनार
लंदन अकादमी की ओर से फिजियोथेरेपी का तृतीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार महानगर के होटल रेगनेंट में सुबह 11 बजे।

चित्र प्रदर्शनी
कोकोरो आर्ट गैलरी की ओर से चित्र प्रदर्शनी हजरतगंज के कोकोरो आर्ट गैलरी में शाम 4 बजे।

विजयदशमी समारोह
क्षत्रिय चेतना परिषद की ओर से विजयदशमी समारोह बख्शी का तालाब में द ग्लोरी रिवर साइड रिसार्ट कठवारा सुबह 11 बजे।
राशन किट वितरण
ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 410 कैंसर पीड़ित बच्चों को राशन किट वितरण मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरा नंबर एक में सुबह 11 बजे।
सम्मान
अखिल भारतीय पाल महासभा की ओर से मेधावी छात्र सम्मान समारोह गोमतीनगर के भागीदारी भवन में सुबह 11 बजे।
महिला सम्मेलन
सहकार भारती की ओर से महिला सम्मेलन हजरतगंज के सहकारिता भवन में दोपहर 12 बजे।

दिव्य उत्सव
दिव्य स्नेह फाउंडेशन की ओर से दिव्य उत्सव गोमतीनगर के अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में दोपहर 2 बजे।
लोकार्पण
कृष्ण दत्त मिश्र साहित्य संस्थान की ओर से सारस्वत सम्मान एवं पुस्तक का लोकार्पण समारोह हिंदी संस्थान के निराला सभागार में दोपहर 3:30 बजे।
नाटक
रंगनाट्य यात्रा के तहत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ नाटक का मंचन गोमतीनगर के भारतेंदु नाट्य अकादमी के राज बिसारिया प्रेक्षागृह में शाम 6:30 बजे।
ड्रोन शो
इंद्रिय की ओर से फेस्टिव कलेक्शन के संबंध में ड्रोन शो गोमतीनगर के लुलु माॅल के समीप लेजर पार्क में शाम 6:30 बजे।
खेल
ला- मार्टिनियर फुटबाॅल लीग बेकर्स ग्राउंड पर दोपहर 3 बजे।
34वीं यूपी मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप लविवि के खेल मैदान में सुबह नाै बजे से।
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