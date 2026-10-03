Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
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पुस्तक मेला
23वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का तीसरा दिन सिकंदरबाग स्थित बलरामपुर गार्डन में सुबह 11 बजे से।
पुस्तक विमोचन
पत्रकार व लेखक संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज पुस्तक का विमोचन बलरामपुर गार्डन में शाम 5:30 बजे। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे।
यात्रा स्वागत
भाजपा के सेवा संकल्प यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम सीतापुर रोड स्थित सेवा हॉस्पिटल के पास दोपहर 3 बजे।
नाट्य प्रस्तुति
अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान की ओर से एक अदद बीबी नाटक का मंचन शहीद स्मारक के पास स्थित गांधी भवन में शाम 7 बजे।
ऑर्ट ऑफ लिसनिंग
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से द ऑर्ट ऑफ लिसनिंग कार्यक्रम रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सभागार में शाम 4:30 बजे।
प्रदर्शनी
सेंटीनियल इंटर काॅलेज की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी कैसरबाग स्थित कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे।
खेल
जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता गोमतीनगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
23वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का तीसरा दिन सिकंदरबाग स्थित बलरामपुर गार्डन में सुबह 11 बजे से।
पुस्तक विमोचन
पत्रकार व लेखक संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज पुस्तक का विमोचन बलरामपुर गार्डन में शाम 5:30 बजे। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे।
यात्रा स्वागत
भाजपा के सेवा संकल्प यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम सीतापुर रोड स्थित सेवा हॉस्पिटल के पास दोपहर 3 बजे।
नाट्य प्रस्तुति
अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान की ओर से एक अदद बीबी नाटक का मंचन शहीद स्मारक के पास स्थित गांधी भवन में शाम 7 बजे।
ऑर्ट ऑफ लिसनिंग
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से द ऑर्ट ऑफ लिसनिंग कार्यक्रम रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सभागार में शाम 4:30 बजे।
प्रदर्शनी
सेंटीनियल इंटर काॅलेज की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी कैसरबाग स्थित कॉलेज परिसर में सुबह 11 बजे।
खेल
जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता गोमतीनगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में सुबह 10 बजे।