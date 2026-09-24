Lucknow News: सिटी में आज

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- लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से किस्सा प्रशासन विषय के तहत विचार गोष्ठी विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर 12 बजे।





सेमिनार

- डॉ. आंबेडकर महासभा की ओर से आरक्षण की प्रासंगिकता एवं डॉ. आंबेडकर विषय पर सेमिनार हजरतगंज के डॉ. आंबेडकर सभागर में सुबह 11 बजे।

अवाॅर्ड

- नव अंशिका फाउंडेशन की ओर से गोल्डन गाला अवार्डस-2026 का आयोजन गोमतीनगर के नक्षत्र होटल में शाम 5 बजे।





शपथ ग्रहण

- अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नवनियुक्त गुईन रोड इकाई का शपथग्रहण अमीनाबाद के गैलेक्सी बैंक्वेट मेहरा सिनेमा बिल्डिंग में दोपहर 3:30 बजे।





शुभारंभ

- ग्राम दोना, आगरा एक्सप्रेसवे के समीप वरुण विहार योजना व नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन व भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ ग्राम दोना में दोपहर 3 बजे। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ।



खेल- 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग अंडर 14-17 एवं 19 बालक-बालिका प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हाल में सुबह 11 बजे।



- अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अलीगंज सेक्टर क्यू के सरस्वती विद्या मंदिर में सुबह 9:30 बजे

- वूमेन प्रीमियर लीग में पहला मुकाबला लखनऊ चैलेंजर्स व स्क्वायर वारियर्स के बीच गोमतीनगर के 1090 चौराहे के समीप सेज ग्राउंड पर दोपहर 1:30 बजे।

विचार गोष्ठी