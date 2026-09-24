फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   In the city today

Lucknow News: सिटी में आज

Thu, 24 Sep 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
In the city today
विचार गोष्ठी
विज्ञापन

- लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से किस्सा प्रशासन विषय के तहत विचार गोष्ठी विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर 12 बजे।


सेमिनार
- डॉ. आंबेडकर महासभा की ओर से आरक्षण की प्रासंगिकता एवं डॉ. आंबेडकर विषय पर सेमिनार हजरतगंज के डॉ. आंबेडकर सभागर में सुबह 11 बजे।
अवाॅर्ड
- नव अंशिका फाउंडेशन की ओर से गोल्डन गाला अवार्डस-2026 का आयोजन गोमतीनगर के नक्षत्र होटल में शाम 5 बजे।


शपथ ग्रहण
- अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नवनियुक्त गुईन रोड इकाई का शपथग्रहण अमीनाबाद के गैलेक्सी बैंक्वेट मेहरा सिनेमा बिल्डिंग में दोपहर 3:30 बजे।


शुभारंभ
- ग्राम दोना, आगरा एक्सप्रेसवे के समीप वरुण विहार योजना व नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन व भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ ग्राम दोना में दोपहर 3 बजे। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ।

खेल- 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग अंडर 14-17 एवं 19 बालक-बालिका प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हाल में सुबह 11 बजे।

- अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अलीगंज सेक्टर क्यू के सरस्वती विद्या मंदिर में सुबह 9:30 बजे
- वूमेन प्रीमियर लीग में पहला मुकाबला लखनऊ चैलेंजर्स व स्क्वायर वारियर्स के बीच गोमतीनगर के 1090 चौराहे के समीप सेज ग्राउंड पर दोपहर 1:30 बजे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed