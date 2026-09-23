Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:36 AM IST
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गणपति उत्सव
गणपति उत्सव इंदिरा नगर के भूतनाथ स्थित बालाजी शक्तिपीठ में शाम पांच बजे से।
मनौतियों के राजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर शाम सात बजे।
मंगल मेला
दो दिवसीय प्राचीन भादो मंगल मेला अलीगंज के नया हनुमान मंदिर राम कथा पार्क में शाम छह बजे।
भारत टैक्सी शुभारंभ
भारत टैक्सी का शुभारंभ 5, कालिदास मार्ग पर सुबह 10:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।
बाइक रैली
11वें आयुर्वेद दिवस पर स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद विषय पर बाइक रैली गोमतीनगर के 1090 चौराहा से सुबह 8 बजे।
शपथ ग्रहण
एससीएसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह एसजीपीजीआई के लाइब्रेरी काॅम्प्लेक्स स्थित सीवी रमन ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे।
चालिहा महोत्सव
सिंधी समाज की ओर से चार दिवसीय निर्वाण महोत्सव की शुरुआत वीआईपी रोड स्थित संत आसुदाराम आश्रम समेत अन्य सिंधी मंदिरों में सुबह 11 बजे से।
अधिवेशन
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से द्वादश पेंशन दिवस व अधिवेशन इंदिरानगर के सी 331 दत्त भवन में दोपहर 12 बजे से।
प्रतियोगिता
संत गाडगे जन कल्याण समिति की ओर से दो दिवसीय प्राचीन भादों मंगल मेला के आखिरी दिन डांस प्रतियोगिता, लकी ड्राॅ समेत अन्य रंगारंग कार्यक्रम अलीगंज नया हनुमान मंदिर में शाम 6 बजे।
नाटक
माटीमा सोना हेराई गओ एकल कला प्रदर्शनी का तीसरा दिन कैसरबाग स्थित ललित कला अकादमी शाम 5 बजे।
सम्मान समारोह
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर टुड़ियागंज आयुर्वेद काॅलेज की तरफ से सम्मान समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से।
पेंशन दिवस
उप्र आवास एवं विकास परिषद का पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिशन का पेंशन दिवस व अधिवेशन समारोह इंदिरा नगर स्थित दत्त भवन में।
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
राज्य स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में सुबह 10 बजे से।
महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में शाम 6 बजे।
पांच दिवसीय 70वीं प्रदेशीय विद्यालीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ केडी सिंह बाबू स्टेडियम बॉक्सिंग हाॅल में सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
गणपति उत्सव इंदिरा नगर के भूतनाथ स्थित बालाजी शक्तिपीठ में शाम पांच बजे से।
मनौतियों के राजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर शाम सात बजे।
मंगल मेला
दो दिवसीय प्राचीन भादो मंगल मेला अलीगंज के नया हनुमान मंदिर राम कथा पार्क में शाम छह बजे।
भारत टैक्सी शुभारंभ
भारत टैक्सी का शुभारंभ 5, कालिदास मार्ग पर सुबह 10:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।
बाइक रैली
11वें आयुर्वेद दिवस पर स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद विषय पर बाइक रैली गोमतीनगर के 1090 चौराहा से सुबह 8 बजे।
शपथ ग्रहण
एससीएसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह एसजीपीजीआई के लाइब्रेरी काॅम्प्लेक्स स्थित सीवी रमन ऑडिटोरियम में सुबह 11:30 बजे।
चालिहा महोत्सव
सिंधी समाज की ओर से चार दिवसीय निर्वाण महोत्सव की शुरुआत वीआईपी रोड स्थित संत आसुदाराम आश्रम समेत अन्य सिंधी मंदिरों में सुबह 11 बजे से।
अधिवेशन
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से द्वादश पेंशन दिवस व अधिवेशन इंदिरानगर के सी 331 दत्त भवन में दोपहर 12 बजे से।
प्रतियोगिता
संत गाडगे जन कल्याण समिति की ओर से दो दिवसीय प्राचीन भादों मंगल मेला के आखिरी दिन डांस प्रतियोगिता, लकी ड्राॅ समेत अन्य रंगारंग कार्यक्रम अलीगंज नया हनुमान मंदिर में शाम 6 बजे।
नाटक
माटीमा सोना हेराई गओ एकल कला प्रदर्शनी का तीसरा दिन कैसरबाग स्थित ललित कला अकादमी शाम 5 बजे।
सम्मान समारोह
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर टुड़ियागंज आयुर्वेद काॅलेज की तरफ से सम्मान समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से।
पेंशन दिवस
उप्र आवास एवं विकास परिषद का पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिशन का पेंशन दिवस व अधिवेशन समारोह इंदिरा नगर स्थित दत्त भवन में।
खेल
ऑल इंडिया वीमेंस प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।
सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड यूपी बैडमिंटन अकादमी में सुबह नौ बजे से।
राज्य स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में सुबह 10 बजे से।
महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 1090 चौराहे स्थित सेज ग्राउंड में शाम 6 बजे।
पांच दिवसीय 70वीं प्रदेशीय विद्यालीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ केडी सिंह बाबू स्टेडियम बॉक्सिंग हाॅल में सुबह 10 बजे।