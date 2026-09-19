Lucknow News: सिटी में आज

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हॉर्नर कॉलेज लखनऊ की ओर से वार्षिकोत्सव महानगर विस्तार में शाम 5 बजे।प्रदर्शनीउड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर से न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में दोपहर 2 बजे।सेमिनारद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से रोल ऑफ एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी एंड एआई इन केमिकल प्रोसेस एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पर सेमिनार रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में सुबह 10:30 बजे।कार्यशालाइनटैक लखनऊ चैप्टर की ओर से हेरिटेज फैसिलिटेटर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्यशाला गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक।नाटकनादिरा जहीर बब्बर लिखित दयाशंकर की डायरी एकल नाट्य प्रस्तुति गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे।खेलएसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से आरएस सागर मेमोरियल ऑल इंडिया विमेंस प्राइज मनी टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन ला-मार्टिनियर टेनिस फैसिलिटी कोर्ट में शाम 5:30 बजे।दास्तानगोईबसंत पिक्चर की ओर से बायस्कोप 2 गुमनाम है कोई अनसुनी कहानियों की दास्तानगोई अलीगंज स्थित कला स्रोत आर्ट गैलरी में शाम 6 बजे।राधाष्टमी महोत्सवइस्कॉन मंदिर की ओर से मंदिर परिसर में राधाष्टमी का आयोजन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह 9 बजे।