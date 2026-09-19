Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
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वार्षिकोत्सव
हॉर्नर कॉलेज लखनऊ की ओर से वार्षिकोत्सव महानगर विस्तार में शाम 5 बजे।
प्रदर्शनी
उड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर से न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में दोपहर 2 बजे।
सेमिनार
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से रोल ऑफ एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी एंड एआई इन केमिकल प्रोसेस एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पर सेमिनार रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला
इनटैक लखनऊ चैप्टर की ओर से हेरिटेज फैसिलिटेटर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्यशाला गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक।
नाटक
नादिरा जहीर बब्बर लिखित दयाशंकर की डायरी एकल नाट्य प्रस्तुति गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे।
खेल
एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से आरएस सागर मेमोरियल ऑल इंडिया विमेंस प्राइज मनी टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन ला-मार्टिनियर टेनिस फैसिलिटी कोर्ट में शाम 5:30 बजे।
दास्तानगोई
बसंत पिक्चर की ओर से बायस्कोप 2 गुमनाम है कोई अनसुनी कहानियों की दास्तानगोई अलीगंज स्थित कला स्रोत आर्ट गैलरी में शाम 6 बजे।
राधाष्टमी महोत्सव
इस्कॉन मंदिर की ओर से मंदिर परिसर में राधाष्टमी का आयोजन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह 9 बजे।
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हॉर्नर कॉलेज लखनऊ की ओर से वार्षिकोत्सव महानगर विस्तार में शाम 5 बजे।
प्रदर्शनी
उड़ीसा आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर से न्यू क्राफ्ट सिल्क इंडिया की 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कैसरबाग स्थित सफेद बारादरी में दोपहर 2 बजे।
सेमिनार
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से रोल ऑफ एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी एंड एआई इन केमिकल प्रोसेस एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पर सेमिनार रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में सुबह 10:30 बजे।
कार्यशाला
इनटैक लखनऊ चैप्टर की ओर से हेरिटेज फैसिलिटेटर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्यशाला गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक।
नाटक
नादिरा जहीर बब्बर लिखित दयाशंकर की डायरी एकल नाट्य प्रस्तुति गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे।
खेल
एसडीएस टेनिस अकादमी की ओर से आरएस सागर मेमोरियल ऑल इंडिया विमेंस प्राइज मनी टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन ला-मार्टिनियर टेनिस फैसिलिटी कोर्ट में शाम 5:30 बजे।
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दास्तानगोई
बसंत पिक्चर की ओर से बायस्कोप 2 गुमनाम है कोई अनसुनी कहानियों की दास्तानगोई अलीगंज स्थित कला स्रोत आर्ट गैलरी में शाम 6 बजे।
राधाष्टमी महोत्सव
इस्कॉन मंदिर की ओर से मंदिर परिसर में राधाष्टमी का आयोजन सुशांत गोल्फ सिटी स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह 9 बजे।