Lucknow News: सिटी में आज

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अनुबंध संस्था की ओर से वरिष्ठजन का जीवनसाथी परिचय सम्मेलन पारा के राज स्टेट सेलिब्रेशन में सुबह 10 बजे से।सुर-साजशिव संस्कृति कला फाउंडेशन की ओर से स्पंदन सुर-साज सांस्कृतियों का वंदन कार्यक्रम गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में दोपहर दो बजे से।उद्घाटनउत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल नरही बाजार संगठन के कार्यालय का उद्घाटन एवं व्यापारी सम्मान समारोह रामरतन बाजपेई रोड बाजपेई बिल्डिंग में दोपहर 12 बजे।सम्मान समारोहनवोदय परिवार की ओर से नवोदय विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों का सम्मान समारोह होटल डैमसन प्लम, सुशांत गोल्फ सिटी में सुबह 10 बजे से।लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्लूटो हॉल में वर्ष 2011 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह सुबह 11 बजे से।जैन मिलन लखनऊ की ओर से कवि पुष्पेंद्र जैन जयंती एवं सम्मान समारोह यूपी प्रेस क्लब में दोपहर 12 बजे से।रैली:पारख महासंघ की ओर से आत्म सम्मान रैली राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दोपहर 12 बजे से।तीज उत्सवपिंक पावर लेडीज क्लब की ओर से राजाजीपुरम स्थित अरोरा बरात घर में हरितालिका तीज उत्सव दोपहर 2 बजे से।स्थापना दिवस:डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस जूपिटर हॉल इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में दोपहर 3:30 बजे से।पुस्तक मेलानेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तक मेला लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक।खेलकेएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।