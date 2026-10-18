Lucknow News: फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितोंं के लिए राशन का इंतजार लंबा... हाथ खाली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
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लखनऊ। दो दिन से आ रहे हैं। कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत की, लेकिन राशन अब तक नहीं मिला...। नाम तो लिख लीजिए। तीन घंटे हो गए हैं, सूची में नाम ही देख लीजिए...। कुछ इसी तरह के बातें और राशन पाने की जद्दोजहद शनिवार को फैजुल्लागंज में बने नगर निगम के कंट्रोल रूम के पास दिखी। एक ओर राशन पाने वालों की कतार थी। दूसरी तरफ, लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए बहसबाजी हो रही थी।
शनिवार की दोपहर 2:50 बजे कंट्रोल रूम के पास बाढ़ प्रभावितों को राशन वितरित किया जा रहा था। सूची से नाम देखकर लोगों को बुलाया जा रहा था। काफी संख्या में महिला-पुरुष कतार में थे। जिन्हें राशन मिल गया, उनके चेहरे तो खिले नजर आए। उधर, कई घंटे से सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे लोग मायूस थे। कर्मचारी की कुर्सी खाली थी, मगर लोग लाइन में लगे थे। कुसुम ने बताया कि वह तीन दिन से आ रही हैं। राशन नहीं मिला। पुष्पलता और संगीता को भी मायूसी ही मिली। सुमन, मालती और रिजवाना कई घंटे से राशन के लिए नाम लिखाने का प्रयास कर रही थीं।
...अब क्या हम राशन बंटवाने आएं
राशन के लिए नगर निगम ने छह नंबर जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित इन नंबरों पर काॅल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दीपा कुमारी ने बताया कि उन्होंने जारी नंबर पर फोन किया तो उधर से कहा गया कि क्या हम राशन बंटवाने आएं। कैसरजहां ने बताया कि नंबर बिजी बताता रहता है।
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शनिवार की दोपहर 2:50 बजे कंट्रोल रूम के पास बाढ़ प्रभावितों को राशन वितरित किया जा रहा था। सूची से नाम देखकर लोगों को बुलाया जा रहा था। काफी संख्या में महिला-पुरुष कतार में थे। जिन्हें राशन मिल गया, उनके चेहरे तो खिले नजर आए। उधर, कई घंटे से सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे लोग मायूस थे। कर्मचारी की कुर्सी खाली थी, मगर लोग लाइन में लगे थे। कुसुम ने बताया कि वह तीन दिन से आ रही हैं। राशन नहीं मिला। पुष्पलता और संगीता को भी मायूसी ही मिली। सुमन, मालती और रिजवाना कई घंटे से राशन के लिए नाम लिखाने का प्रयास कर रही थीं।
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...अब क्या हम राशन बंटवाने आएं
राशन के लिए नगर निगम ने छह नंबर जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित इन नंबरों पर काॅल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दीपा कुमारी ने बताया कि उन्होंने जारी नंबर पर फोन किया तो उधर से कहा गया कि क्या हम राशन बंटवाने आएं। कैसरजहां ने बताया कि नंबर बिजी बताता रहता है।
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