Lucknow News: फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितोंं के लिए राशन का इंतजार लंबा... हाथ खाली

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शनिवार की दोपहर 2:50 बजे कंट्रोल रूम के पास बाढ़ प्रभावितों को राशन वितरित किया जा रहा था। सूची से नाम देखकर लोगों को बुलाया जा रहा था। काफी संख्या में महिला-पुरुष कतार में थे। जिन्हें राशन मिल गया, उनके चेहरे तो खिले नजर आए। उधर, कई घंटे से सूची में नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे लोग मायूस थे। कर्मचारी की कुर्सी खाली थी, मगर लोग लाइन में लगे थे। कुसुम ने बताया कि वह तीन दिन से आ रही हैं। राशन नहीं मिला। पुष्पलता और संगीता को भी मायूसी ही मिली। सुमन, मालती और रिजवाना कई घंटे से राशन के लिए नाम लिखाने का प्रयास कर रही थीं।राशन के लिए नगर निगम ने छह नंबर जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित इन नंबरों पर काॅल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दीपा कुमारी ने बताया कि उन्होंने जारी नंबर पर फोन किया तो उधर से कहा गया कि क्या हम राशन बंटवाने आएं। कैसरजहां ने बताया कि नंबर बिजी बताता रहता है।