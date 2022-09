PFI: यूपी एसटीएफ व यूपी एटीएस का संयुक्त ऑपरेशन, पीएफआई के सात नेताओं को लिया गया हिरासत में

पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक संयुक्त ऑपरेशन में प्रदेश भर में यूपी एटीएस व यूपी एसटीएफ के सात नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

Lucknow, Uttar Pradesh | In a joint operation, UP ATS and UP STF took more than a dozen PFI leaders into custody in raids across the state: Police source