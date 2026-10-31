यूपी: यूसीसी लागू होने पर बदल जाएंगे शादी, तलाक और विरासत से जुड़े नियम; अमित शाह के एलान से छिड़ी नई बहस

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में गृहमंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के एलान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। इसके नफा-नुकसान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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