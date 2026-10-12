फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Impact on Lucknow-Riyadh flights Flynas services affected check status before leaving for airport

लखनऊ–रियाद उड़ानों पर असर: फ्लाइनास की सेवाएं प्रभावित, एयरपोर्ट रवाना होने से पहले जांच लें स्थिति

Mon, 12 Oct 2026 11:03 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

लखनऊ–रियाद उड़ानों पर असर पड़ा है। फ्लाइनास की सेवाएं प्रभावित चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह एयरपोर्ट रवाना होने से पहले स्थिति जांच लें। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Impact on Lucknow-Riyadh flights Flynas services affected check status before leaving for airport
फ्लाइट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए संचालित उड़ानों पर 11 अक्तूबर 2026 से असर पड़ा है। फ्लाइनास (Flynas) की उड़ान संख्या XY334 और XY320 का परिचालन प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम रियाद और आसपास के क्षेत्र में जारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच सामने आया है।

विज्ञापन


यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

विज्ञापन

एयरलाइन की आधिकारिक सूचना पर रहेगी नजर

उड़ानों के दोबारा परिचालन और समय-सारिणी में बदलाव से संबंधित जानकारी एयरलाइन की आधिकारिक सूचना के आधार पर साझा की जाएगी। यात्रियों को सलाह है कि वे फ्लाइनास के आधिकारिक माध्यमों से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेते रहें। यात्रा से पहले अपने टिकट से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कर लें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed