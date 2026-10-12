लखनऊ–रियाद उड़ानों पर असर: फ्लाइनास की सेवाएं प्रभावित, एयरपोर्ट रवाना होने से पहले जांच लें स्थिति

लखनऊ से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए संचालित उड़ानों पर 11 अक्तूबर 2026 से असर पड़ा है। फ्लाइनास (Flynas) की उड़ान संख्या XY334 और XY320 का परिचालन प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम रियाद और आसपास के क्षेत्र में जारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच सामने आया है।

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यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विज्ञापन एयरलाइन की आधिकारिक सूचना पर रहेगी नजर यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उड़ानों के दोबारा परिचालन और समय-सारिणी में बदलाव से संबंधित जानकारी एयरलाइन की आधिकारिक सूचना के आधार पर साझा की जाएगी। यात्रियों को सलाह है कि वे फ्लाइनास के आधिकारिक माध्यमों से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेते रहें। यात्रा से पहले अपने टिकट से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कर लें।

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