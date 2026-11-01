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Lucknow News: चिराग पासवान के जन्मदिन पर बांटे हेलमेट

Sun, 01 Nov 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:06 AM IST
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Helmets distributed on Chirag Paswans birthday
बाइक चालकों को हेलमेट वितरित करते लोजपा किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी।
लखनऊ। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जन्मदिन पर शनिवार को पार्टी के किसान प्रकोष्ठ ने हजरतगंज चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को हेलमेट बांटे गए।
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कार्यकर्ताओं ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की। अभियान में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह यादव, विनीत पांडेय, संतोष सिंह, नवीन कुमार, आशुतोष शुक्ला अंकुर और नरेश कश्यप मौजूद रहे।
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