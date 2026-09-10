फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Health Department's major drive in Faizullaganj; survey of 90 households conducted.

Lucknow News: फैजुल्लागंज में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान, 90 घरों का किया सर्वे

Thu, 10 Sep 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Health Department's major drive in Faizullaganj; survey of 90 households conducted.
फैजुल्लागंज में पहुंची स्वास्थ्य विभाग  की टीम।
लखनऊ। फैजुल्लागंज क्षेत्र के पुराना दाऊदनगर स्थित मामा कॉलोनी और कैलाश विहार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को 90 घरों का भ्रमण कर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए हैं। टीम ने लोगों को संचारी और मच्छरजनित रोगों से बचाव के उपाय भी बताए।
विज्ञापन


मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फैजुल्लागंज की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आसमा, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की टीम ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट भी बांटे गए। वहीं, मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिये क्षेत्र के 61 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
विज्ञापन


जलभराव से पैदा होते हैं डेंगू के मच्छर

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की। कूलर का पानी हर सप्ताह खाली कर उसे साफ कर सुखाने, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखने, पुराने टायर, कबाड़, टूटे बर्तन और नारियल के खोल में पानी जमा न होने देने को कहा। लोगों को सोते समय मच्छरदानी लगाने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और जरूरत के अनुसार मच्छररोधी क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी। बुखार होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहा गया।

फैजुल्लागंज में पहुंची स्वास्थ्य विभाग  की टीम।

फैजुल्लागंज में पहुंची स्वास्थ्य विभाग  की टीम।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed