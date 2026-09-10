Lucknow News: फैजुल्लागंज में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान, 90 घरों का किया सर्वे

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फैजुल्लागंज की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आसमा, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की टीम ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट भी बांटे गए। वहीं, मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिये क्षेत्र के 61 लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की। कूलर का पानी हर सप्ताह खाली कर उसे साफ कर सुखाने, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखने, पुराने टायर, कबाड़, टूटे बर्तन और नारियल के खोल में पानी जमा न होने देने को कहा। लोगों को सोते समय मच्छरदानी लगाने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और जरूरत के अनुसार मच्छररोधी क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी। बुखार होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेने के लिए कहा गया।