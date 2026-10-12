यात्रीगण ध्यान दें: मां शारदा के दर्शन को जाने वालों के लिए अच्छी खबर, मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 20 ट्रेनें

राजधानी लखनऊ में शारदीय नवरात्र पर मध्य प्रदेश के सतना में लगने वाले मैहर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 ट्रेनों का ठहराव मैहर स्टेशन पर दिया गया है। यह अस्थायी ठहराव पांच मिनट का रहेगा।

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इन ट्रेनों का भी होगा ठहराव

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन 11055 एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस 11 से 21 अक्तूबर तक और 11059 एलटीटी-छपरा एक्सप्रेस का 10 से 20 अक्तूबर तक मैहर स्टेशन पर ठहराव होगा। ट्रेन 12669 पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचंद्रन (चेन्नै) सेंट्रल-छपरा एक्सप्रेस 10 से 19 अक्तूबर तक, 19051 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस से 10 से 17 अक्तूबर तक और 15268 एलटीटी-रक्सौल एक्सप्रेस 12 से 19 तक मैहर में ठहराव होगा।

ट्रेन 18201 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस 14 से 21 अक्तूबर तक, 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस को 15 अक्तूबर को, 22103 एलटीटी-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस 12 से 19 अक्तूबर तक, 19045 सूरत-छपरा एक्सप्रेस 11 से 21 अक्तूबर तक, 11056 गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस 11 से 21 अक्तूबर तक, 11060 छपरा-एलटीटी एक्सप्रेस 12 से 22 अक्तूबर तक मैहर स्टेशन पर रुकेगी।

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विंध्याचल स्टेशन पर दो ट्रेनों का ठहराव

ट्रेन 12670 छपरा-पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचंद्रन (चेन्नै) सेंट्रल एक्सप्रेस 12 से 21 अक्तूबर तक, 19052 मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस 12 से 19 अक्तूबर तक, 15267 रक्सौल-एलटीटी एक्सप्रेस 10 से 17 अक्तूबर तक, 18202 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस 11 से 18 तक, 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस 10 से 17 अक्तूबर तक, 22104 अयोध्या कैंट-एलटीटी 13 से 20 अक्तूबर तक और 19040 छपरा-सूरत एक्सप्रेस 11 से 21 अक्तूबर तक मैहर स्टेशन पर रुकेगी। इनके अलावा 22131 पुणे-बनारस एक्सप्रेस 12 से 19 अक्तूबर तक और 22132 बनारस-पुणे एक्सप्रेस को भी 14 से 21 अक्तूबर तक मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है।

नवरात्र मेला के अवसर पर दो ट्रेनों को 11 से 26 अक्तूबर तक विंध्याचल स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। ट्रेन 12167 एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस रात सवा दस बजे विंध्याचल स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन 12168 बनारस-एलटीटी एक्सप्रेस विंध्याचल स्टेशन पर दोपहर 12.10 बजे पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों का ठहराव दो-दो मिनट का होगा।