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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Gomti water reaches the riverfront; entry closed

Lucknow News: रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी, एंट्री बंद

Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
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Gomti water reaches the riverfront; entry closed
रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 
लखनऊ। गोमती का जलस्तर करीब छह फीट तक बढ़ गया है। नदी का पानी शुक्रवार को रिवरफ्रंट तक पहुंच गया। ऐसे में एलडीए ने यहां घूमने आने वालों की सुरक्षा के लिहाज से रिवरफ्रंट को बंद कर दिया गया है। प्राधिकरण के उद्यान अधिकारी शशि भारती ने बताया कि रिवरफ्रंट के टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही इसे खोला जाएगा।

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी। 

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