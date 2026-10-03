Lucknow News: रिवरफ्रंट तक पहुंचा गोमती का पानी, एंट्री बंद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
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लखनऊ। गोमती का जलस्तर करीब छह फीट तक बढ़ गया है। नदी का पानी शुक्रवार को रिवरफ्रंट तक पहुंच गया। ऐसे में एलडीए ने यहां घूमने आने वालों की सुरक्षा के लिहाज से रिवरफ्रंट को बंद कर दिया गया है। प्राधिकरण के उद्यान अधिकारी शशि भारती ने बताया कि रिवरफ्रंट के टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है। अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही इसे खोला जाएगा।
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