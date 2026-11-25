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मनकामेश्वर मठ-मंदिर की महंत दिव्या गिरि के सान्निध्य में 11 मंचों से आदि गंगा गोमती की महाआरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती शुरू होते ही पूरा घाट जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर गोमती के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। महाआरती के बाद रंग-बिरंगी आतिशबाजी से आसमान भी रोशन हो उठा। पारंपरिक मेले की रौनक ने उत्सव में चार चांद लगा दिए। विज्ञापन



राम-राम बैंक चौराहे पर दीपोत्सव की छटा



कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर राम-राम बैंक चौराहे पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र शर्मा, पार्षद मान सिंह यादव, पार्षद प्रतिनिधि अंकुश बाजपेई, प्रदीप शुक्ला, अतुल मिश्रा, आशुतोष सिंह, राम अनुज तिवारी और अमित सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की गई। मनकामेश्वर मठ-मंदिर की महंत दिव्या गिरि के सान्निध्य में 11 मंचों से आदि गंगा गोमती की महाआरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती शुरू होते ही पूरा घाट जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर गोमती के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। महाआरती के बाद रंग-बिरंगी आतिशबाजी से आसमान भी रोशन हो उठा। पारंपरिक मेले की रौनक ने उत्सव में चार चांद लगा दिए।कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर राम-राम बैंक चौराहे पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र शर्मा, पार्षद मान सिंह यादव, पार्षद प्रतिनिधि अंकुश बाजपेई, प्रदीप शुक्ला, अतुल मिश्रा, आशुतोष सिंह, राम अनुज तिवारी और अमित सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की गई।

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लखनऊ। देव दीपावली पर गोमती के तट पर मंगलवार शाम कतारों में सजे दो लाख दीपों ने ऐसा नजारा पेश किया कि पूरा मनकामेश्वर उपवन घाट रोशनी से जगमगा उठा। कहीं दीपों से भारत माता की आकृति उकेरी गई तो कहीं भगवान भोलेनाथ की छवि सजाई गई। शंखनाद, घंटा-घड़ियाल और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच देव दीपावली का उत्सव आस्था और उल्लास के रंग में रंग गया। हजारों श्रद्धालु इस नजारे के साक्षी बने।