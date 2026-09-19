Lucknow News: गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-एक नगर निगम को हैंडओवर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
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लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-एक व चार की सड़कें, नालियां और पार्कों को भी एलडीए रखरखाव के लिए नगर निगम को हैंडओवर करेगा। इस संबंध में शुक्रवार को एलडीए और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक गोमतीनगर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में हुई। इसमें सेक्टर-एक के हैंडओवर पर सहमति बन गई। 15 दिन में दोनों विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे करेंगे। सेक्टर-चार को हैंडओवर करने पर बैठक बाद में होगी।
गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-एक और चार की सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पेयजल और सीवर आदि सुविधाएं पहले से हैंडओवर हैं। बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारी सेक्टर-एक की सड़कों, नालियों और पार्कों का हैंडओवर लेने पर सहमत हुए। मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि अभी सेक्टर-चार का हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। सेक्टर-एक का हैंडओवर लेने से पहले 15 दिन में दोनों विभागों के अधिकारी कॉलोनी का संयुक्त सर्वे करेंगे। इसमें तय होगा कि कितना पैसा एलडीए से सड़कों और पार्कों की मरम्मत को लेकर लिया जाएगा। एलडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में सेक्टर-एक के हैंडओवर-टेकओवर पर सहमति बनी है।
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गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-एक और चार की सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पेयजल और सीवर आदि सुविधाएं पहले से हैंडओवर हैं। बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारी सेक्टर-एक की सड़कों, नालियों और पार्कों का हैंडओवर लेने पर सहमत हुए। मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि अभी सेक्टर-चार का हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। सेक्टर-एक का हैंडओवर लेने से पहले 15 दिन में दोनों विभागों के अधिकारी कॉलोनी का संयुक्त सर्वे करेंगे। इसमें तय होगा कि कितना पैसा एलडीए से सड़कों और पार्कों की मरम्मत को लेकर लिया जाएगा। एलडीए के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में सेक्टर-एक के हैंडओवर-टेकओवर पर सहमति बनी है।
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