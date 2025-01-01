Lucknow News: जल्द मिलेगी गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क की सौगात

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प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमतीनगर में दयाल पैराडाइज चौराहे के पास सहारा ग्रुप से वापस ली गई ग्रीन बेल्ट की 25 एकड़ जमीन पर शहर का पहला बायो-डायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। करीब 14 करोड़ रुपये से विकसित किए जा रहे पार्क में बटरफ्लाई गार्डन, इंसेक्ट पोलराइजेशन गार्डन, नेचर ट्रेल, पाथवे, किड्स प्ले एरिया, वाटर बॉडी, वॉच टावर, बाउंड्रीवॉल, पार्किंग आदि बनाई जा रही है। बैठने के लिए जगह-जगह बेंच लगाई जाएगी। पार्क को देसी व प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक निवास के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। गोमती के बेसिन में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों को एकत्र कर पार्क में संरक्षित किया जा रहा है।30 तक मीटिंग हॉल तैयार करने के निर्देशइंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अर्थ ब्लॉक में 150 लोगों की क्षमता का अत्याधुनिक मीटिंग हॉल बनाया जा रहा है। एलडीए वीसी ने निरीक्षण करके 30 सितंबर तक इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सैटर्न ब्लॉक में दुरुस्त किए जा रहे 600 लोगों की क्षमता के मैरिज हॉल को 25 अक्तूबर तक चलाने की समयसीमा है।होटल निर्माण की जांचगोमतीनगर के विभूति खंड में होटल हिल्टन गार्डन में नया ब्लॉक बनाया गया है। होटल प्रबंधन ने पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए एलडीए में आवेदन किया है। एलडीए वीसी ने निरीक्षण कर पार्किंग, फायर एग्जिट, सेटबैक, एसटीपी आदि की जांच की। होटल प्रबंधन से एसटीपी के संचालन व अग्निशमन संबंधी एनओसी पेश करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता अजीत कुमार एवं मनोज सागर समेत उपस्थित रहे।