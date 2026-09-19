Lucknow News: वीडियो कॉल पर थी प्रेमिका, चालक ने जहरीला पदार्थ पीकर खुद को मारी गोली

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इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि करन पीजीआई स्थित वृंदावन कॉलोनी निवासी युवक की कार चलाते थे। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे वह बाइक से ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे। दोपहर करीब एक बजे ग्रामीणों को गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में करन का शव मिला।करन के मुंह से झाग निकल रहा था। गोली बाईं कनपटी पर लगी थी। शव के पास पिस्तौल, एक पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जहरीले पदार्थ की दो खाली शीशी और डिस्पोजल ग्लास मिला। करन की बाइक घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर सड़क पर खड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान के जरिये करन की पहचान कर उनके घरवालों को सूचना दी।इंस्पेक्टर का कहना कि जांच में पिस्तौल अवैध पाई गई, जिसे कब्जे में लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जहरीला पदार्थ खाने से पहले करन प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। करन के दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि करन का प्रेमिका से तीन दिन से विवाद चल रहा था। बृहस्पतिवार रात 12 बजे करन ने दोस्तों को काॅल की थी। उन्होंने कहा था कि प्रेमिका ने उनके साथ गलत किया है। आज के बाद उससे कभी बात नहीं होगी।करन के पास कहां से आई पिस्तौल, होगी जांचएडीसीपी दक्षिणी आर वसंथ कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते करन ने खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। करन के पास अवैध पिस्तौल कहां से आई इसकी भी जांच की जा रही है। घरवालों के तहरीर देने पर जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।