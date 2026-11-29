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यूपी बैडमिंटन अकादमी में खेली जा रही प्रतियोगिता के महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीय भारत की गायत्री गोपीचंद व त्रिशा जॉली ने यूक्रेन की पोलिना बुह्रोवा व येव्हेनिया कांतमिर को 47 मिनट चले तीन गेम के रोमांचक मुकाबले में 13-21, 21-10, 21-12 से हराया।मुकाबले का पहला गेम 13-21 से गंवाने के बाद गायत्री और त्रिशा ने कोर्ट पर जबरदस्त वापसी की। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में तेज रैलियों और सटीक स्मैश के दम पर विपक्षी जोड़ी को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और एकतरफा अंदाज में 21-10 से जीत कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया।तीसरे और निर्णायक गेम में भी भारतीय जोड़ी ने अपनी यही लय बरकरार रखी और 21-12 की जीत के साथ खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी की अब फाइनल में चौथी वरीय इंडोनेशिया की इसयाना स्याहिरा व रिंजानी क्विनारा से भिड़ंत होगी, जिन्होंने इंग्लैंड की एबीगेल हैरिस व एस्टेल वैन को 21-13, 21-18 से हराया।प्रतियोगिता के महिला एकल में दूसरी वरीय भारत की तन्वी शर्मा ने तीसरी वरीय हमवतन उन्नति हुड्डा को 11-21, 21-10, 21-13 से हराकर पहली बार टूर्नामेंट में फाइनल का टिकट कटाया। 51 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में तन्वी थोड़े दबाव में नजर आईं, जिसका फायदा उठाते हुए उन्नति हुड्डा ने आक्रामक खेल दिखाकर पहला गेम 21-11 से जीता। इसके बाद तन्वी ने कोर्ट पर जबरदस्त वापसी की और 21-10 और 21-13 से जीतते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। तन्वी की अब फाइनल में चौथी वरीय थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग से टक्कर होगी, जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय जापान की रिको गुंजी को एक घंटा दो मिनट तक चले तीन गेम के मैच में 21-16, 20-22, 21-10 से हराकर उलटफेर किया। मिश्रित युगल के पहले सेमीफाइनल में मलयेशिया के वी यी और वैनी गोबी की जोड़ी ने भारत के सात्विक रेड्डी और रेशिका को सीधे गेम में 21-17, 21-18 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की गैर वरीय जफर और रिंजानी की जोड़ी ने पांचवीं वरीय इंडोनेशियाई जोड़ी रेहान नौफल व मेलाती देवा को 21-19, 22-20 से शिकस्त दी। पुरुष एकल के पहले सेमीफाइनल में छठी वरीय फ्रांस के अर्नौड मर्केल ने चीनी ताइपे के जी यिंग वू को 21-13, 21-16 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। इस वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में चौथी वरीय इंडोनेशिया के रिची दुता ने इंडोनेशिया के प्रदिस्का बागास के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 21-17, 21-15 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के युगल के पहले सेमीफाइनल में कोरिया के ना सुंग संग और वांग चान ने दूसरी वरीय थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन और पक्कापोन को 21-16, 22-20 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय इंडोनेशिया के रेमंड इंद्र और निकोलौस जोकिन ने सातवीं वरीय थाईलैंड के चालोएमपोन और वोरापोल थोंगसा के खिलाफ 21-14, 21-13 से एकतरफा जीत दर्ज की।