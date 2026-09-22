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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ganpati's court adorned with bhajans and tableaux.

Lucknow News: भजनों-झांकियों से सजा गणपति का दरबार

Tue, 22 Sep 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:38 AM IST
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Ganpati's court adorned with bhajans and tableaux.
भजनों-झांकियों से सजा गणपति का दरबार
लखनऊ। भजनों पर झूमते भक्त, नृत्य-झांकियों से सजे पंडाल और हर ओर गूंजता गणपति बप्पा मोरया का जयघोष... राजधानी में गणेशोत्सव अपने चरम पर है। सोमवार को झूलेलाल वाटिका के मनौतियों के राजा से लेकर पेपरमिल कॉलोनी के लखनऊ के महाराजा, पत्रकारपुरम के गणपति तक पंडालों में आस्था और उल्लास का रंग चढ़ा है। बशीरतगंज में राधा-कृष्ण की झांकी और कल्याणपुर में आरती-वंदन ने भी माहौल भक्तिमय कर दिया।
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मनौतियों के राजा के दरबार में भजनों पर झूमे भक्त

झूलेलाल वाटिका में श्री गणेश प्राकट्य कमेटी के गणेशोत्सव में सोमवार को कोलकाता के भजन गायक अनुराग तिवारी ने भजनों से समां बांधा। इसके बाद संजय शर्मा व टीम ने अर्धनारीश्वर, देवी मां का प्रेम और बाबा रामदेव नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत कीं।
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पेपरमिल में नृत्यांजलि के विजेताओं का सम्मान

पेपरमिल कॉलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में ''लखनऊ के महाराजा'' गणेशोत्सव में सामूहिक आरती हुई। इसके बाद नृत्यांजलि सीजन-2 का फाइनल आकर्षण रहा। विजेताओं को कैश प्राइज, शील्ड और प्रमाणपत्र दिए गए। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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बशीरतगंज और कल्याणपुर में भी भक्ति रंग

बशीरतगंज के गणेश उत्सव में सोमवार शाम राधा-कृष्ण की मनोहारी झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं दीपक पार्क के गणेश उत्सव में ''''कल्याणपुरचा के राजा'''' की आरती और वंदन हुआ। दोनों आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।


विसर्जन

आराध्य को अंतिम बार निहारते दिखे भक्त

सोमवार को गोमती तट पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान उल्लास के साथ विदाई का भावुक दृश्य भी दिखा। ढोल-नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य को अंतिम बार निहारते दिखे। प्रतिमा के जल में उतरते ही कई आंखें नम हो गईं। कुछ पल के लिए उत्सव की चहल-पहल सिसकियों और भावुक विदाई में बदल गई।

भजनों-झांकियों से सजा गणपति का दरबार

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