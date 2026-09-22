Lucknow News: भजनों-झांकियों से सजा गणपति का दरबार

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मनौतियों के राजा के दरबार में भजनों पर झूमे भक्तझूलेलाल वाटिका में श्री गणेश प्राकट्य कमेटी के गणेशोत्सव में सोमवार को कोलकाता के भजन गायक अनुराग तिवारी ने भजनों से समां बांधा। इसके बाद संजय शर्मा व टीम ने अर्धनारीश्वर, देवी मां का प्रेम और बाबा रामदेव नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत कीं।पेपरमिल में नृत्यांजलि के विजेताओं का सम्मानपेपरमिल कॉलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में ''लखनऊ के महाराजा'' गणेशोत्सव में सामूहिक आरती हुई। इसके बाद नृत्यांजलि सीजन-2 का फाइनल आकर्षण रहा। विजेताओं को कैश प्राइज, शील्ड और प्रमाणपत्र दिए गए। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।बशीरतगंज और कल्याणपुर में भी भक्ति रंगबशीरतगंज के गणेश उत्सव में सोमवार शाम राधा-कृष्ण की मनोहारी झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं दीपक पार्क के गणेश उत्सव में ''''कल्याणपुरचा के राजा'''' की आरती और वंदन हुआ। दोनों आयोजनों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।विसर्जनआराध्य को अंतिम बार निहारते दिखे भक्तसोमवार को गोमती तट पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान उल्लास के साथ विदाई का भावुक दृश्य भी दिखा। ढोल-नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य को अंतिम बार निहारते दिखे। प्रतिमा के जल में उतरते ही कई आंखें नम हो गईं। कुछ पल के लिए उत्सव की चहल-पहल सिसकियों और भावुक विदाई में बदल गई।