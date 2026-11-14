Lucknow News: सप्ताहभर में 50 फीसदी तक महंगे हुए फल

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डंडइया फल मंडी के व्यापारी सुनील जायसवाल और संतोष जायसवाल के मुताबिक, छठ पूजा के चलते दो दिनों में बिक्री बढ़कर दोगुनी हो गई है। मंडियों में आवक, दूसरे राज्यों से आने वाले फलों की ढुलाई, ईंधन और भाड़े का खर्च तथा अच्छी गुणवत्ता वाले फलों की सीमित उपलब्धता भी कीमतों को प्रभावित कर रही है। निशातगंज के फल व्यापारी वीरू सोनकर का कहना है कि छठ पूजा में फल केवल प्रसाद नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का हिस्सा हैं। इसलिए लोग गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। इससे भी कीमतें बढ़ रही हैं।अर्घ्य में फलों का अलग-अलग महत्वछठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले फलों को प्रकृति के प्रति आभार और सूर्योपासना से जोड़कर देखा जाता है। केले का घौद (गुच्छा) अर्घ्य की टोकरी का प्रमुख हिस्सा होता है। नारियल को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गन्ना सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है और इसे मिठास, समृद्धि व कृषि संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है। अमरूद और शरीफा मौसमी फलों के रूप में प्रसाद में शामिल किए जाते हैं। नींबू, अदरक और हल्दी जैसी चीजें भी कई क्षेत्रों में पूजा सामग्री का हिस्सा होती हैं। अनानास, सेब और अन्य फल भी अर्घ्य की सूप और टोकरी में सजाए जाते हैं। मान्यता है कि प्रकृति से प्राप्त फल और उपज सूर्यदेव को अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है।पिछले एक सप्ताह में फलों के बढ़े दाम एक नजरफल एक सप्ताह पहले दाम अब दामशरीफा 120 से 140 रुपये प्रति किलो 150-160 रुपये किलोअमरूद 100 रुपये प्रति किलो 120 रुपये प्रति किलोसेब 80 रुपये प्रति किलो 100-120 रुपये प्रति किलोपपीता 70 रुपये प्रति किलो 80 रुपये प्रति किलोअनार 160 रुपये प्रति किलो 200 रुपये प्रति किलोतरबूज 40 रुपये प्रति किलो 60 रुपये प्रति किलोसंतरा 120 रुपये प्रति किलो 150 रुपये प्रति किलोनारियल 60-100 प्रति पीस 100-140 रुपये प्रति पीसकेला 50 रुपये दर्जन 60-70 रुपये दर्जनड्रैगन फ्रूट 60-80 रुपये प्रति पीस 100-120 रुपये प्रति पीसअनानास 80-100 रुपये प्रति पीस 125 -150 रुपये प्रति पीस