स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2027-28 से सभी के लिए होगा उपलब्ध : कुलपति

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कुलपति ने छात्रों को बताया कि सत्र 2027-28 से स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध होगा। छात्र चौथे वर्ष के ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए अर्ह होंगे। इसके लिए सीजीपीए का कोई बंधन नहीं होगा। उन्होंने एआई और साइबर फॉरेंसिक जैसे तकनीकी विषयों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध कराने की जानकारी दी। बाद में, प्राचार्यों ने परीक्षा और प्रवेश संबंधी समस्याएं रखीं। कुलपति ने उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में बीएड पाठ्यक्रम में फाइन आर्ट्स विषय शामिल करने की बात कही गई। शिक्षक चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर भी चर्चा हुई।

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी सैनी ने शनिवार को लखीमपुर के मुरादनगर स्थित डॉ. अंबेडकर नगर महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्यों से संवाद किया। उन्होंने महाविद्यालयों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।