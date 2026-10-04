फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Four-year undergraduate course to be available to all from the 2027-28 session: Vice-Chancellor

स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2027-28 से सभी के लिए होगा उपलब्ध : कुलपति

Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Four-year undergraduate course to be available to all from the 2027-28 session: Vice-Chancellor
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी सैनी ने शनिवार को लखीमपुर के मुरादनगर स्थित डॉ. अंबेडकर नगर महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्यों से संवाद किया। उन्होंने महाविद्यालयों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया।
विज्ञापन

कुलपति ने छात्रों को बताया कि सत्र 2027-28 से स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध होगा। छात्र चौथे वर्ष के ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए अर्ह होंगे। इसके लिए सीजीपीए का कोई बंधन नहीं होगा। उन्होंने एआई और साइबर फॉरेंसिक जैसे तकनीकी विषयों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध कराने की जानकारी दी। बाद में, प्राचार्यों ने परीक्षा और प्रवेश संबंधी समस्याएं रखीं। कुलपति ने उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में बीएड पाठ्यक्रम में फाइन आर्ट्स विषय शामिल करने की बात कही गई। शिक्षक चयन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर भी चर्चा हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed