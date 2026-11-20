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संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 जून 2026 को प्रशासन के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी थी। इसके आधार पर 27 जुलाई को कार्यवृत्त जारी हुआ, लेकिन अब तक उसका अनुपालन नहीं किया गया। प्रशासन ने बताया कि अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के स्थानांतरण और नए अपर नगर आयुक्त अविनाश त्रिपाठी को कार्य आवंटित न होने से प्रक्रिया में देरी हुई। कार्य आवंटन होते ही सहमति के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। संघ अध्यक्ष आनंद वर्मा और महामंत्री शमील एखलाक ने 30 सूत्री मांगें जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई।

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लखनऊ। लंबित मांगों के निराकरण के लिए नगर निगम कर्मचारी संघ ने बृहस्पतिवार को धरना-प्रदर्शन किया। बाद में पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।