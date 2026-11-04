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Lucknow News: छठ घाटों को संवारने पर खर्च होंगे चार करोड़ रुपये

Wed, 04 Nov 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:15 AM IST
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Four crore rupees will be spent on sprucing up Chhath ghats
लखनऊ। छठ पूजा से पहले शहर के घाटों को संवारने पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम और एलडीए मिलकर विकास कार्य कराएंगे। एलडीए 1.92 करोड़ और नगर निगम करीब दो करोड़ रुपये खर्च करेगा। घाटों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।
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एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य 10 नवंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। घाटों के सुंदरीकरण और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
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